La nota granata:

La Societร comunica di aver ๐ซ๐š๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐ง๐ญ๐จ ๐ฅโ€™๐š๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐จ con il calciatore ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐ข ๐‘๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž per la stagione ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

ย Rovere, classe 1994, รจ un attaccante che viene dall'ottima annata trascorsa a Millesimo, squadra con la quale ha vinto sia il campionato che la coppa di Prima Categoria.

La sua ๐ฏ๐ž๐ง๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š non si discute, cosรฌ come non si discutono la sua ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šโ€™ e la sua cultura sportiva.

Un'altra pedina di valore nello scacchiere granata