Calcio, Vado. Capolavoro Didu (che piace alla Pro Vercelli): "Ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi, questa è una società rara" (VIDEO)

"Poi sentirò i postumi, non ricordo da quanto non scattavo in questa maniera...".

Sorride Marco Didu nel ventre del Comunale di Sanremo raccontando lo scatto da centometrista che lo ha visto protagonista non appena il tiro di Lo Bosco ha superato la linea di porta. Un gol speciale, al 120', che ha proiettato il Vado verso la vittoria playoff e tutto il gruppo rossoblu ad abbracciarsi insieme al proprio centravanti.

Didu ha speso parole importanti nel post partita per il presidente Franco Tarabotto, per la società e per tutti i ragazzi che lo hanno accompagnato in questa stagione indimenticabile.

Pleonastico sottolineare anche i meriti dello stesso tecnico torinese che sembra aver attirato l'attenzione di numerosi club di prestigio, tra cui la Pro Vercelli. Per parlare di futuro ci sarà però tempo, ora è il momento di festeggiare.