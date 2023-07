Calciomercato, San Filippo Neri Yepp Albenga. Sono ben sei le conferme ufficializzate negli ultimi giorni

E' una vera e propria rafficona di conferme per la San Filippo Neri Yepp, pronta ad attendere l'apertura delle liste di trasferimento per dare il via ai propri annunci.

In poche ore sono stati infatti annunciati Cesare Mascardi, Mirko dell'Oriente, Mattia Guidi, Samuel Baglio, Andrea Macaluso e Matteo Bazzarrini.

Il comunicato di Mascardi

La società San Filippo Neri Yepp Albenga ha ufficialmente annunciato che Cesare Mascardi sarà nuovamente il capitano della squadra per la prossima stagione calcistica. Questa decisione è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi e dai membri dello staff tecnico.

Cesare Mascardi, che ha dimostrato di essere un fedelissimo della squadra giallo-rossa, ha svolto un ruolo fondamentale nel corso delle stagioni precedenti. Il suo impegno, la sua leadership e la sua dedizione hanno fatto di lui un punto di riferimento per i compagni di squadra e per i tifosi.

Antonio Capezio, si è detto molto contento della conferma di Cesare come capitano. Ha sottolineato l'importanza di avere un giocatore con la sua esperienza e il suo carisma a guidare la squadra sul campo. Capezio ha inoltre elogiato la professionalità e l'impegno di Mascardi, che ha sempre dimostrato una grande passione per la maglia giallo-rossa.

La conferma di Cesare Mascardi come capitano rappresenta una scelta che mira a garantire la continuità e la stabilità della squadra. La sua presenza sarà fondamentale per motivare i giocatori e per guidare la squadra verso nuovi successi nella prossima stagione.

I tifosi non vedono l'ora di vedere Cesare Mascardi indossare nuovamente la fascia da capitano e di poterlo sostenere durante le partite. La sua leadership e la sua determinazione saranno un importante fattore di unità e di coesione per la squadra.

La San Filippo Neri Yepp Albenga si prepara dunque ad affrontare la prossima stagione calcistica con rinnovato entusiasmo e con Cesare Mascardi pronto a difendere ancora una volta la porta della squadra. I tifosi sono fiduciosi che, con lui come capitano, la squadra potrà raggiungere importanti traguardi e regalare loro grandi emozioni sul campo da gioco.

Il comunicato di Dell'Oriente

La società calcistica San Filippo Neri Yepp Albenga ha annunciato con grande soddisfazione Mirko dell'Oriente, che continuerà a indossare i colori giallo Rossi anche nella prossima stagione. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dallo staff tecnico.

Mirko dell'Oriente, oltre ad essere un giocatore di grande talento, si è sempre distinto per la sua umiltà e il suo impegno costante. Queste qualità lo hanno reso un punto di riferimento per i compagni di squadra e un esempio da seguire per i giovani calciatori.

Il presidente della società, Antonio Capezio, ha sottolineato l'importanza di avere un giocatore come Mirko dell'Oriente nella squadra. Capezio ha elogiato la sua umiltà, che lo ha reso sempre disponibile a lavorare sodo e a mettersi al servizio della squadra. Ha inoltre sottolineato l'impegno costante di dell'Oriente, che ha dimostrato una grande dedizione nel campo di gioco.

Mirko dell'Oriente rappresenta una scelta che va oltre le sue abilità tecniche. La sua presenza nella squadra è un valore aggiunto per l'ambiente, in quanto rappresenta un esempio di umiltà e di impegno per tutti i giocatori.

I tifosi sono entusiasti di poter vedere ancora una volta Mirko dell'Oriente indossare la maglia giallo Rossi e dare il massimo per la squadra. La sua umiltà e il suo impegno saranno una fonte di ispirazione per tutti coloro che seguono la squadra.

La San Filippo Neri Yepp Albenga si prepara ad affrontare la prossima stagione con la certezza di poter contare su Mirko dell'Oriente, un giocatore che incarna i valori di umiltà e impegno. I tifosi sono fiduciosi che, con lui in squadra, la squadra potrà raggiungere importanti traguardi e regalare grandi emozioni sul campo da gioco.

Il comunicato di Guidi

La società calcistica San Filippo Neri Yepp Albenga ha annunciato con grande gioia la riconferma di Mattia Guidi, che continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dallo staff tecnico.

Mattia Guidi si è sempre distinto per il suo impegno e sacrificio in campo. Ha dimostrato di essere un giocatore determinato e pronto a dare il massimo per la squadra. La sua dedizione e la sua costante volontà di migliorarsi lo hanno reso un elemento fondamentale per il successo della squadra.

Antonio Capezio, ha sottolineato l'importanza di avere un giocatore come Mattia Guidi nella squadra. Capezio ha elogiato il suo impegno costante e il suo sacrificio, che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati ottenuti dalla squadra. Ha inoltre evidenziato che la riconferma di Guidi è il giusto riconoscimento per il suo impegno e la sua dedizione.

La riconferma di Mattia Guidi rappresenta una scelta che premia il suo impegno e sacrificio. La sua presenza all'interno della rosa è un valore aggiunto per la squadra, in quanto rappresenta un esempio di determinazione e spirito di squadra per tutti i giocatori.

I tifosi sono entusiasti di poter vedere ancora una volta Mattia Guidi in campo, pronto a dare il massimo per la squadra. Il suo impegno e sacrificio saranno una fonte di ispirazione per tutti coloro che seguono la squadra.

La San Filippo Neri Yepp Albenga si prepara ad affrontare la prossima stagione con la certezza di poter contare su Mattia Guidi, un giocatore che ha dimostrato di meritare un posto all'interno della rosa. I tifosi sono fiduciosi che, con lui in squadra, la squadra potrà raggiungere importanti traguardi e regalare grandi emozioni sul campo da gioco.

Il comunicato di Baglio

La società calcistica San Filippo Neri Yepp Albenga ha annunciato con grande soddisfazione la riconferma di Samuel Baglio, che continuerà a indossare i colori Giallo Rossi anche nella prossima stagione.

Samuel Baglio si è sempre contraddistinto per la sua tenacia e la sua determinazione in campo. Ha dimostrato di essere un giocatore capace di affrontare ogni sfida con grinta e impegno. Il suo contributo è stato fondamentale per il successo della squadra nelle stagioni precedenti.

Antonio Capezio, si è detto orgoglioso di poter proseguire il percorso insieme a Samuel Baglio. Ha sottolineato l'importanza di avere un giocatore come lui nella squadra, in grado di trasmettere grinta e determinazione ai compagni di squadra. Capezio ha inoltre elogiato la tenacia di Baglio, che lo ha reso un punto di riferimento per la squadra.

La riconferma di Samuel Baglio rappresenta una scelta che premia la sua tenacia e l'impegno costante. La sua presenza all'interno della squadra è un valore aggiunto.

La San Filippo Neri Yepp Albenga si prepara ad affrontare la prossima stagione con la certezza di poter contare su Samuel Baglio, un giocatore che incarna i valori di tenacia e orgoglio. I tifosi sono fiduciosi che, con lui in squadra, la squadra potrà raggiungere importanti traguardi e regalare grandi emozioni sul campo da gioco.

Il comunicato di Macaluso

La Società di calcio San Filippo Neri Yepp Albenga ha annunciato con entusiasmo che Andrea Macaluso continuerà a far parte della squadra come attaccante. L'atleta è ansioso di tornare in campo e dimostrare ancora una volta il suo valore.

Andrea Macaluso è un giocatore talentuoso e determinato. La sua abilità nel segnare gol e il suo impegno sul campo lo hanno reso un punto di riferimento per il San Filippo Neri Yepp Albenga.

Il giocatore ha dichiarato di essere emozionato all'idea di iniziare di nuovo e di continuare a dare il massimo per la squadra. Ha ringraziato la società per la fiducia riposta in lui e ha promesso di lavorare duramente per raggiungere nuovi obiettivi.

La conferma di Andrea Macaluso è un segnale positivo per la squadra e per i tifosi, che potranno continuare ad ammirare le sue giocate e i suoi gol. La Società di calcio San Filippo Neri Yepp Albenga si prepara quindi per una nuova stagione di successi.

Non resta che attendere con trepidazione l'inizio del prossimo campionato e vedere Andrea Macaluso in azione, pronto a regalare emozioni e a conquistare nuove vittorie per la squadra.

Il comunicato di Bazzarrini

La società di calcio San Filippo Neri Yepp Albenga ha annunciato con grande gioia di aver ritrovato il giocatore Matteo Bazzarini. Due anni fa, Matteo aveva sposato la causa della squadra, dimostrando grande fiducia nel loro primo anno allo Yepp Albenga. Successivamente, il giocatore ha deciso di intraprendere un nuovo percorso in un'altra società, ma oggi è tornato a far parte della nostra famiglia!

Antonio Capezio, è estremamente felice di poter annunciare il ritorno di Matteo e crede fermamente che il suo apporto sia fondamentale per la squadra. Capezio ha sempre apprezzato il carattere di Bazzarini e sopratutto la sua fedeltà verso la società, considerandolo un elemento chiave per la squadra.

Matteo Bazzarini, dal canto suo, ha espresso grande entusiasmo nell'essere di nuovo dei nostri. Ha dichiarato di aver avuto un'esperienza formativa altrove, ma che ha sempre mantenuto un legame speciale con il San Filippo Neri Yepp Albenga. Ora è pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra.

Il ritorno di Matteo Bazzarini rappresenta un grande rinforzo per la prima squadra, che si prepara a una nuova stagione piena di sfide e obiettivi da raggiungere. I tifosi non vedono l'ora di rivedere Bazzarini in campo, pronto a dimostrare nuovamente il suo valore e a contribuire alle vittorie della squadra