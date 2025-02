La Voltrese ha schierato due nuovi volti nelle ultime partite, arricchendo così la propria rosa.

Il primo è Oleksii Serhiienko, centrocampista classe 2002, che fa ritorno in Liguria dopo un’esperienza in Veneto. In passato, ha militato in diverse squadre locali, tra cui Golfo Paradiso, Finale, Celle Varazze, Bragno, Pietra Ligure e Savona.

Domenica scorsa ha invece fatto il suo esordio Angelo Petitti, classe 2005, recentemente svincolato dopo una breve esperienza con la Genova Calcio.