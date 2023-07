"Pesca in amicizia", a Varazze vince la coppia Talimani - Rossi

Il Trofeo del raduno tradizionale di "Pesca in amicizia - Andrà tutto bene (speremmu ben) - sulle orme di Lanzarotto Malocello", il secondo appuntamento estivo per i pescatori amatoriali di Varazze e Celle Ligure, soltosi lo scorso sabato 8 luglio 2023, nella zona di pesca denominata "la Secca del Campanile", organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure, se lo è aggiudicato la coppia Talimani C.-Rossi R.

La premiazione si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 13 luglio, nella spiaggia dei "pescoéi", a levante del molo di sottoflutto (Barilon) del porto turistico Marina di Varazze, sede nautica dell’APSDV, coordinata da Alberto Patrucco e Fori Fiore, rispettivamente presidente e vicepresidente del sodalizio ospitante, con la fattiva collaborazione del Luogotenente Np Agostino Gallo, Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Varazze, con la sua gentile Signora, la quale, si è resa disponibile a sostenerlo nella premiazione dei partecipanti al tradizionale raduno in "amicizia" che, come da tradizione, coinvolge i pescatori di Celle Ligure e Varazze.





Alla premiazione e seguita la sempre apprezzata cena in riva al mare, riservata ai pescatori partecipanti e loro congiunti, preparata dallo "chef" Gaspare Gabriele, con la presenza del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, dell’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, del Comandante Agostino Gallo e Signora. Una serata trascorsa in "amicizia", tra persone animate dalla stessa passione: l’amore per il mare, la conservazione del suo ecosistema e la protezione della vita marina. Temi di fondamentale importanza per garantire la sopravvivenza del nostro pianeta.





Classifica Raduno di "Pesca in amicizia" 2023:

1° Talimani C./Rossi R.; 2° Fiori F./Sala B.; 3° Delfino G./ Pozzo M.; 4° Perata P./De Luigi A.; 5° Patrucco A./Lusso M.; 6° Ratti W./Mariani R.; 7° Miccolis L./Buzzi; 8° Rovida F./Gianatti; 9° Persico F./Persico G.; 10° Gabriele G./Giusto GB.





All’annuale appuntamento ludico amatoriale "sulle orme di Lanzarotto Malocello", che le due associazioni sportive e socio-aggregative di Celle Ligure e Varazze, al fine di trasmettere alle nuove generazioni tradizione e storia della Comunità, dedicano al ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino, Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, è intervenuto il Prof. Giovanni Delfino, già Sindaco di Varazze e Segretario del Comitato Lanzarotto Malocello, istituito a Roma dall’Avv. Alfonso Licata, in occasione del VII centenario della scoperta, e riconosciuto a livello nazionale e internazionale.





Fonte: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV)