Calcio. Serie D, capolavoro Vado! Rossoblu in finale playoff, Bra beffato all'88° a ridosso dei supplementari

BRA - VADO 0-1 (88' Lo Bosco)

FINISCE QUI! IL VADO E' IN FINALE PLAYOFF! IMPRESA DELLA SQUADRA ROSSOBLU, CHE A POCHI ISTANTI DAI SUPPLEMENTARI BEFFA IL BRA CON IL GOL DI CAPITAN LO BOSCO!

94' esce anche Lo Bosco, spazio a Manno, secondi finali palpitanti al "Bravi"

92' Castiglione per Ghigliotti, Lagorio per Capra, Gregori per Gerbino, ultimi cambi ordinati da Floris e Didu salvo eventuali supplementari

90' assegnati 4 minuti di recupero

88' LO BOSCO! IL GOL DEL VADO! Mischia in area sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina battuto da D'Iglio, il più lesto di tutti è il capitano rossoblu che trafigge Steve, rete pesantissima a pochi istanti dal novantesimo! 0-1!

85' un lungo rilancio di Steve pesca Pautassi che va in percussione e conclude, Fresia si rifugia in corner

82' si scaldano gli animi a bordo campo, ammonito per proteste mister Floris

80' intanto anche nell'altra semifinale del girone A Sanremese e Ligorna stanno pareggiando: nel primo tempo il vantaggio genovese di Cericola, pochi istanti fa la rete dell'1-1 firmata da Valagussa

78' ci prova D'Iglio su punizione, il destro del regista ex Chieri non inquadra la porta difesa da Steve

76' tocca anche a Cenci, esce Castelletto

72' primi movimenti in zona panchine: nel Vado esce Casazza, al suo posto Bane, non cambia l'assetto tattico dei rossoblu

65' sul taccuino dell'arbitro anche Capra, fallo ai danni di Capellupo

61' risponde anche il Bra: Marchisone approfitta di un'incertezza di De Bode, si invola verso la porta avversaria e conclude, esaltando ancora i riflessi di Fresia che riesce ad evitare guai peggiori

52' e c'è la prima vera occasione di marca rossoblu: mischia in area piemontese, ma Lo Bosco non riesce a mettere il pallone in fondo al sacco

50' avvio più deciso da parte del Vado, schierato con l'ormai collaudato 3-4-1-2, in cui trova ovviamente spazio l'artiglieria pesante composta da Capra, Lo Bosco e Di Renzo. Non è però facile scardinare la difesa di un Bra che tra le mura di casa riesce sempre a esprimersi su ottimi standard

46' si ricomincia senza alcuna sostituzione

SECONDO TEMPO

Termina un primo tempo molto intenso ma avaro di occasioni da rete, tra poco il racconto della ripresa

45' assegnato un minuto di recupero

44' Lo Bosco controlla al limite dell'area e calcia verso la porta, pallone alto

41' Marchisone pesca Tos su punizione, colpo di testa debole e neutralizzato da Fresia

38' D'Iglio va al tiro, Steve blocca senza problemi

33' si vede in avanti anche il Vado: imbeccata in verticale a scatenare la corsa di Lo Bosco, ma il guardialinee ferma tutto per una posizione di fuorigioco del capitano ex Sanremese

25' ammonito Daquone, un giallo per parte estratto dal signor Pasculli di Como

22' chiamato nuovamente in causa Fresia, attento il portiere rossoblu sulla conclusione velenosa di Gyimah

15' tanto agonismo in campo, squadre che non si risparmiano in queste prime battute

13' c'è già la prima ammonizione del match, Di Renzo sanzionato con il giallo per un fallo ai danni di Capellupo

8' Gyimah punta De Bode, si accentra e va al tiro, Fresia a terra controlla la sfera

5' gremita la tribuna dello stadio "Bravi": ricordiamo che i piemontesi hanno due risultati su tre a favore nell'arco dei 120 minuti, non sono infatti previsti i calci di rigore in caso di parità anche dopo i supplementari (staccherebbe il pass per la finale la squadra di mister Floris in quanto meglio qualificata al termine della regular season)

1' inizia la sfida! Bra in completo rosso con richiami gialli, divisa bianca per il Vado

PRIMO TEMPO

Formazioni:

BRA: Steve, Quitadamo, Tos, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Gyimah, Menabò, Marchisone.

A disposizione : Favaro, Dall'Olio, Gregori, Job, Bianchi, Mawete

Allenatore : Floris

VADO: Fresia; Tinti, De Bode, Casazza; Ghigliotti, D'Iglio, Castelletto, Spanu; Capra; Lo Bosco, Di Renzo

A disposizione : Ascioti, Manno, Cenci, Bonanni, Castiglione, Mele, Bane, Lagorio, Bingo

Allenatore : Didu

Arbitro: Pasculli di Como

Assistenti: Bettani di Treviglio - Arshad di Bergamo