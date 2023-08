Calciomercato. Qualità e fisico dall'Argentina per il Bragno: presi il difensore Amud e il centrocampista Risso

Quando un dirigente dichiara il mercato chiuso, ma al contempo pronto per sondare eventuali opportunità, significa che qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola.

Così è stato anche per il direttore sportivo del Bragno, Massimo Mignone, pronto a concludere ancora due trattative per implementare la rosa di mister Adami.

Ecco quindi due calciatori argentini, già sbarcati al Ponzo: il centrocampista centrale, classe 2002, Agustin Risso, dotato di eccellente dribbling e visione di gioco, e il difensore centrale Nain Amud, roccioso centrale difensivo ma provvisto di buona tecnica, classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Rosario.

Risso ha giocato in Eccellenza nellAgreyville Aosta, mentre Amud è reduce da un campionato di vertice in Eccellenza, in Basilicata, con la maglia del Ferrandina.

"Ora - ha dichiarato Mignone - possiamo ritenere la nostra rosa davvero completa".