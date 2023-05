Calciomercato, Ceriale; avanti con Farinazzo, Gloria, Burdisso e Alessandro Vinci

Dopo un primo quintetto di riconferme annunciato lunedì, il Ceriale Progetto Calcio aggiunge alla lista anche i nomi del portiere Alessandro Vinci, il difensore Daniele Gloria, il centrocampista Mattia Farinazzo e l’attaccante Simone Burdisso.

Vinci, classe 2003, reduce da una stagione decisamente positiva con 29 partite disputate e un continuo miglioramento. Rendimento costante anche per Gloria, uno dei calciatori cresciuti direttamente dal settore giovanile cerialese. Non mancherà, quindi, la solita sostanza a centrocampo data da Farinazzo assieme alla qualità di Burdisso in avanti, il quale mantiene la sua forte volontà di rimettersi pienamente in gioco dai passati infortuni.

A tutti i quattro ragazzi va l’augurio societario per un’annata che si spera sia ricca di gioie e soddisfazioni.