Calcio. Città di Savona. Ieri il primo summit tra mister Frumento e i giocatori: "Dal primo luglio l'ufficialità della guida tecnica"

L'arrivo di Ermanno Frumento sulla panchina del Città di Savona è ormai risaputo da settimane. Oggi pomeriggio però la società del presidente Benucci ha voluto di fatto confermare il buon esito dell'operazione che assumerà i crismi dell'ufficialità a partire dal primo di luglio:

"Nel rispetto di quanto detto sin dai primi giorni dalla nascita del “Città di Savona”, per trasparenza - scrive in una nota la società - nei confronti delle tante persone che stanno riponendo in noi la loro fiducia e preso atto di quanto scritto in data odierna dal Secolo XIX vogliamo fare chiarezza.