Calcio, Città di Savona. Pusceddu è carico per la sfida più intrigante: "Un vivaio biancoblu di qualità per le famiglie, io ci credo"

Torna a colorarsi di biancoblu, seppur in una nuova veste, l'abito di Gianfranco Pusceddu .

"E' una partita difficile, quasi come una finale ci Champions. Metterò al servizio del Città di Savona tutte le le mie capacità organizzative, le conoscenze e l'intuito affinchè si possa creare un Settore Giovanile di qualità e al servizio delle famiglie.

Già durante le state avevo dato una mano per la creazione delle due leve Allievi e Giovanissimi. La società già lì aveva compiuto un mezzo miracolo partendo praticamente da zero".

"Sulla carta sì. Sono convinto che l'Assessore allo Sport e l'Ufficio Sport del Comune abbiano la sensibilità e le competenze per capire dove poter costruire quel qualcosa che manca da tempo.

La strada è tracciata: bisogna partire dalle leve anagraficamente più piccole, affiancando ai bimbi personale qualificato. Penso alle persone che da anni hanno lavorato con me, fino a raggiungere il livello di Scuola Calcio d'Elite.

Ringrazio tantissimo il presidente Santucci, il direttore Pongilione e tutto il Consiglio per come mi hanno accolto, è stato bello essere presentato al Bacigalupo con la maglia biancoblu".

Il nome di Pusceddu, dopo questo nuovo incarico, è subito tornato a far discutere.

"Forse perchè ho vissuto il calcio come un gioco, partendo dai bimbi e dai ragazzi, fino allenare tantissime Prime squadra dalla D, passando per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. In effetti un messaggio di congratulazioni l'ho ricevuto anche dalla Sicilia.