Calcio | Vigilia di Pasqua con recupero per Sassello e Carcarese Under 21

La lotta al vertice e le dinamiche playoff vivranno oggi pomeriggio un passaggio importante con il recupero tra il Sassello e la Carcarese Under 21.
La formazione di mister Musso avrà infatti l’opportunità di riportarsi a -3 dalla capolista Nolese e al contempo di riaprire il gap dal terzo posto, occupato dal Pallare, a cinque punti.
I biancorossi vogliono però dare seguito alla vittoria sulla Rocchettese per puntellare ulteriormente la propria graduatoria.
Il fischio d'inizio è fissato alle 15:00, arbitra Podda di Savona.