GIudice Sportivo | Prima Categoria. Non mancano le sanzioni per le formazioni savonesi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 28/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLUZZO LUIGI ALLENATORI (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA FINO AL 16/ 4/2026
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ORLANDO ROCCO (PEGLIESE)
CALCIATORI ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE MARTINO ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IBBA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
PLACIDO NICCOLO (DINAMO SANTIAGO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)
ROSSI PIETRO ANGELO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
ZAMANA FILIPPO (G.S. GRANAROLO)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CILIA STEFANO (BORGO RAPALLO 98)
BACCELLI NICOLAS (BRU.BORG.LUX)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
ROSASPINI SIMONE (CELLA 1956)
MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
PIZZORNO ENRICO (ROSSIGLIONESE)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
OTTONELLO DANILO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (XII INFR)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PONS RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)
GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)
NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (POLIS. PIEVE LIGURE)
THIAM SOULEYE COREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
ZANARDI GUGLIELMO (POLIS. PIEVE LIGURE)
ROMERO ROBINSON MANUEL F. (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARBIERI ANDREA (BOLANESE)
BILLI MICHAEL (BOLANESE)
BORTOLINI EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
PLACIDO NICCOLO (DINAMO SANTIAGO)
ARDOVINO DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
TAVELLA MARCO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MAGRI ROBERTO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE FERRARI LORENZO (ATLETICO QUARTO)
MICHELETTA RUBEN (BORGO RAPALLO 98)
BELLATI CARLO (BORGORATTI)
MONTALDO ANDREA (BORGORATTI)
FURIO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BARLETTA DENIL (PANCHINA)
LINALE DAVIDE (PANCHINA)
LAGUNA SIMONE (ROSSIGLIONESE)
MAIANI ANDREA (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 29/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 SEGESTA SESTRI LEVANTE
Per la condotta dei propri tesserati i quali immediatamente dopo il triplice fischio, mentre si alzavano dalla panchina loro assegnata, la danneggiavano.
Si dispone inoltre il rimborso delle spese di riparazione sostenute, previa fattura.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
IURILLI PIETRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ABDELFATTAH RAMY
SALAH AFIF (AUDACE CAMPOMORONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)
ODASSO JACOPO (ANDORA 1966)
IVALDI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GUARCO SIMONE (VELOCE 1910)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRIANO MATTEO (ALTARESE 1929)
SAINO RICCARDO (ALTARESE 1929)
REBORA MARCO (AUDACE CAMPOMORONE)
GATTUSO SIMONE (CISANO)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
EL KAMLI MOHAMMED (OSPEDALETTI CALCIO)
GIORDANO UMBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
RIZZO SONNY (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BIANCHI FEDERICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ODDERA ALBERTO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)
VALDORA LUCA (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
CENTO RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
70/33
GATTO DAVIDE (BORGHETTO 1968)
VASARELLI DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
META ARVI (CENGIO)
VOLGA LORENZO (CENGIO)
SANTANELLI ALESSANDRO (CISANO)
DONDERO COSIMO (COGORNESE)
SALA IACOPO (F.C.LAVAGNA 2.0)
MILONE ANDREA (LERICI F.C.)
MONTICONE ANDREA (LERICI F.C.)
ANIMATO GABRIELE (PSM RAPALLO)
GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MADOU JOCELYN CHRISTI (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)
VELAJ LOREN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
BERARDINUCCI MATTEO (VELOCE 1910)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
ROSSI MANUEL (COGORNESE)
ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)
TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)
MUSTAFARAJ LEANDRO (PSM RAPALLO)
SECCO EDOARDO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ASSALINO FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (I INFR)
CACCIO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
DEDJA ARIGO (GOLFO DIANESE 1923)
TURRINI ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)
PERRANDO TOMMASO (VIRTUS DON BOSCO)