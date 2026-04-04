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Calcio | 04 aprile 2026, 11:59

Calcio | Gli auguri pasquali del presidente Giulio Ivaldi

Calcio | Gli auguri pasquali del presidente Giulio Ivaldi

Il messaggio del presidente del Comitato Regionale Ligure:

"A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria giungano i più sentiti auguri di buona Pasqua alle Società e a tutti i loro Tesserati, auguri da estendere anche alle loro famiglie, che sopportano il “peso” della loro passione calcistica.

Come sempre la Pasqua è un periodo foriero di serenità, pace e riflessione. Soprattutto la riflessione, ci deve portare sempre più a svolgere la nostra attività agonistica abbracciando appieno i valori del fair play e della lealtà sportiva.

Un affettuoso saluto a tutti.

Il Presidente

Giulio Ivaldi"

Redazione

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