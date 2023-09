L'Altarese saluta la Coppa Liguria e ora può concentrare ogni energia sull'esordio in campionato contro il Sanremo 2000.

Nonostante le due sconfitte, il portiere Mirco Fradella vede segnali di miglioramento tangibili nella squadra valbormidese, raccontando anche l'opera di convincimento (davvero breve) messa in atto da Jacopo Provato per il passaggio in giallorosso.