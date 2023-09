Rigassificatore, anche Antonio Conte al fianco della protesta: "Difendiamo il mare"

Una iniziativa che ha coinvolto i litorali da Albissola Marina a Spotorno con numerosi partecipanti (i bagni marini hanno aderito praticamente in massa) che si sono stretti con diversi striscioni e scritte sulle maglie per dire un no secco al progetto che prevede anche una parte a terra con il tracciato della rete che attraverserà i comuni di Quiliano (verranno creati ex novo due nuovi impianti), Altare, Carcare e Cairo Montenotte.