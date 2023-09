Il gol di Lorenzo Ninivaggi contro l'Altarese è risultato decisivo per ottenere i primi tre punti in Coppa Liguria e al contempo, per gli almanacchi, sarà il primo realizzato nell'intera stagione azzurrogranata.

L'attaccante nel post partita chiama una rapida crescita di un gruppo il cui potenziale intriga, ma resta tutto da scoprire partita dopo partita.