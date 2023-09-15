Giudice Sportivo, Promozione, Due giornate a Episcopo, altri tre giocatori fermi per un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 9/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)
CROCE SAMUELE (CARCARESE)
DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
DORNO FABIAN (LEGINO 1910)
MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)
SADIKU LEON (LEGINO 1910)
GARE DEL 10/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CURRI SALVATORE (PONTELUNGO 1949)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
MONTI IVAN (FINALE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
EPISCOPO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)
MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)
CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ARCIDIACONO ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)
TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BURDISSO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ESPOSITO ANTONIO (FINALE)
ROLON PABLO SERGIO (FINALE)
ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MANFREDI DAVID (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ALLOCCA FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
PETRICCIOLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)
VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)
SAVARESI TOMMASO (NEW BRAGNO CALCIO)
BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
FAVARA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)
BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)
GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)
LAROSA PAOLO (PRA F.C.)
LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)
ROSSINI MARCO (PRA F.C.)
LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)
CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)
TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)
GHIBAUDO FABIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)
PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CHIESA LUCA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
RASO ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ROSSETTI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
TRUCCO MATTIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)
CASORIA ANDRES (SAMPIERDARENESE)
FEDRI SACHA (SAMPIERDARENESE)
FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
SECONDELLI RICCARDO (SAMPIERDARENESE)
GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)
LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)
TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
CIMIERI ANURA (SAN DESIDERIO)
DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
DELGADO GAMARRA O. S. (SESTRESE BOR. 1919)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)
LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)
NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)
TEDOLDI FEDERICO (TARROS SARZANESE SRL)
LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)
SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)