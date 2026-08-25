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Calcio | 25 agosto 2026, 18:39

Calcio | Millesimo, saldata la partnership con il progetto Next Gen Sampdoria

Calcio | Millesimo, saldata la partnership con il progetto Next Gen Sampdoria

L'annuncio della società giallorossa:

L’ASD MILLESIMO è orgogliosa di annunciare l’inizio di una prestigiosa partnership con l’U.C. Sampdoria!

Entriamo ufficialmente nel progetto Next Gen Sampdoria: una collaborazione che lega la nostra società a un Club di altissimo livello, con l’obiettivo di sviluppare una stretta sinergia tecnica e offrire il miglior percorso di crescita ai nostri giovani.

La delegazione giallorossa, composta dal Presidente Eros Levratto, dal Direttore Generale Luciano Piccardo e dai Responsabili del Settore Giovanile Giancarlo Aismondo e Pietro Castellano, è stata accolta dalla dirigenza blucerchiata, rappresentata da Christian Puggioni (Responsabile Settore Giovanile), Claudio Lucchini (Responsabile Next Generation Italia) e Francesco Maisano (Responsabile Sviluppo Next Generation Liguria). 

Una nuova pagina di storia è stata scritta per la nostra società.
Costruiamo il domani partendo dai nostri giovani. 

cs

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