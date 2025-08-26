Calcio, Rocchettese. Doppia novità tra calciomercato e stemma sociale

Ieri sera l'Albissole ha iniziato la propria marcia di avvicinamento al campionato, dando il via alla preparazione estiva.
Tra le novità in rosa è stato annunciato l'ingaggio di Jacopo Barbin, difensore classe 2005 in arrivo dall'Albissole.
La società rossoblu ha anche varato il nuovo logo, ripulendo le linee e aggiornando anche l'estetica del Ponte Romano.
L'annuncio:
L’U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Jacopo Barbin, classe 2005. Dopo un lungo trascorso tra le fila dell’Albissole, vestirà la casacca rossoblù andando a rinforzare il nostro reparto difensivo.
Benvenuto Jacopo!