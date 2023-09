Calcio, Serie D. Scatta il primo turno settimanale: Vado e Albenga cercano punti contro RG Ticino e Asti

Corre rapido il campionato di Serie D, alle 15:00 tutte le 20 formazioni del girone A torneranno infatti in campo per disputare gli incontri calendarizzati per la giornata numero tre.

Un passaggio non banale per le due savonesi, Vado e Albenga, chiamate ad affrontare due tra le squadre più in forma in questo avvio di stagione: l'Rg Ticino e l'Asti.

Per i rossoblu quella di oggi pomeriggio rappresenta l'occasione migliore, seppur con qualche acciacco di troppo, per iniziare a smuovere in maniera importante la graduatoria, nel rispetto delle ambizioni d'altissima classifica dichiarate nel precampionato.

Per un motivo o per l'altro la squadra di Mancini non è mai riuscita a togliersi quel pizzico di sabbia dagli ingranaggi, complice una condizione atletica ancora non ottimale.

Chi ha mostrato tanta gamba nei primi due incontri è stata invece l'Albenga, capace di pareggiare a Borgosesia e di stoppare l'Alcione sul neutro di Fossano. Oggi un altro bel test per la squadra di Fossati, contro un Asti che viaggia a punteggio pieno. Di fronte gli ingauni si troveranno tre volti noti del calcio savonese: Gabriele Giacchino ma soprattutto due albenganesi doc come Thomas e Gabriel Graziani, grandi protagonisti della vittoria dell'ultimo campionato di Eccellenza.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, livescore su Svsport.it

Il programma: