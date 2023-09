Il gol dell'ex contro l'Asti è arrivato, seppur non sia servito all'Albenga per rientrare in Liguria con punti utili.

Ora Andrea Venneri spera di replicare contro il Vado domenica prossima, seppur sia l'intera squadra a dover dare un segnale di forte riscatto dopo la prova decisamente opaca al "Censin Bosia".