Calcio. Promozione: il Celle Varazze supera a pieni voti l'esame Sestrese, all'"Olmo-Ferro" è 2-0 firmato Anselmo-Tissone

CELLE VARAZZE - SESTRESE 2-0 (39' Anselmo, 52' Tissone)

TRIPLICE FISCHIO! IL CELLE VARAZZE FERMA LA CORSA DELLA SESTRESE, Anselmo e Tissone firmano il 2-0 dell'Olmo-Ferro

92' ammonito anche Palmisano, fallo in ritardo ai danni di Colombo

91' sfuma anche la potenziale occasione su palla inattiva per i neroverdi, c'è anche una posizione di fuorigioco che permette al Celle Varazze di rifiatare

90' inizia il recupero, cinque minuti ancora da giocare

89' ripartenza Celle Varazze che porta al tiro Morando, Cannavò blocca e lancia subito in avanti per uno degli ultimi assalti

87' Pische ci prova da fuori, respinge Schirru con il corpo

85' angolo di Merialdo, Mura da due passi non riesce a trovare la deviazione vincente e Ghizzardi fa ripartire i suoi

84' pescato in fuorigioco Pische, la Sestrese non sembra avere lo sprint necessario a rimettere in piedi il risultato

80' spazio anche a G. Cavallone, esce Anselmo

79' Maggi rileva Cuka, ultimi dieci minuti di partita all'Olmo-Ferro

72' proteste genovesi per un possibile tocco di mano in area, lascia proseguire il direttore di gara

68' squillo di Balestrino, azione personale conclusa con un diagonale in corsa controllato a terra da Ghizzardi

66' ammonito anche Cuka, fallo tattico che fa scattare l'inevitabile cartellino da parte di Morbelli

65' e rimedia subito un giallo l'attaccante neroverde appena entrato

63' fuori Sighieri, al suo posto entra Pische

62' duettano bene Durante e P. Cavallone, l'ex Albissola libera al tiro dal limite il numero venti biancoblu che calcia di poco sopra la traversa. Sestrese poco tonica, solo un episodio o la giocata individuale di un singolo sembra poter rimettere in carreggiata l'undici di Valmati

60' Monteforte preferisce non rischiare inserendo P. Cavallone al posto dell'esterno ex Pra FC

58' ammonito Arcidiacono

56' Mura si divora il 2-1, cross in mezzo di Palmisano, entrato da poco, e colpo di testa del centravanti neroverde che trova solo il palo esterno da posizione favorevolissima

54' Arcidiacono da fuori calcia di prima intenzione sparando alle stelle, la squadra di Monteforte vuole sfruttare il momento positivo

52' IL RADDOPPIO DEL CELLE VARAZZE! Incornata vincente di Tissone sul corner battuto da Damonte, pallone nell'angolino e i biancoblu si portano sul 2-0

49' Piroli da fuori, Cannavò blocca a terra, ritmi piuttosto bassi in queste prime battute della ripresa

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo con un'impostazione dal basso forzata tra Ghizzardi e Tissone, squadre negli spogliatoi con il Celle Varazze avanti 1-0 sulla Sestrese.

43' Arcidiacono soffia palla sulla trequarti e va al tiro rasoterra col sinistro, Cannavò si distende e controlla in due tempi

42' la Sestrese prova a reagire prima di andare al riposo, ma i biancoblu cercano di alzare ulteriormente il proprio pressing a protezione del vantaggio conquistato pochi minuti fa

39' ANSELMO! QUESTA VOLTA NON SBAGLIA L'ATTACCANTE DELLE CIVETTE! 1-0 CELLE VARAZZE! Si gira bene in area il centravanti di casa, diagonale a fil di palo dal vertice dell'area piccola e Cannavò è battuto.

36' Anselmo raccoglie la corta respinta di Cannavò riuscendo ad andare al tiro col sinistro dopo aver resistito alla carica di due avversari, conclusione debole che il numero uno neroverde controlla senza affanni

35' Castelli sul taccuino per un intervento in ritardo su Tissone

33' ammonito Piroli, primo giallo della gara estratto da Morbelli di Albenga

32' sciupa una ghiotta ripartenza il Celle Varazze, Anselmo attende la sovrapposizione di un compagno favorendo però il ripiegamento difensivo della Sestrese

30' qualche errore in più per la squadra di Monteforte in questa fase, coniugare intensità e qualità contro un avversario come la Sestrese non è facile in casa biancoblu

28' discesa a sinistra di Ravera, cross in mezzo che Damonte devia in angolo, tanti i corner battuti da una parte all'altra in questa prima mezz'ora

26' Morando col destro a rientrare dalla bandierina, libera sul primo palo la retroguardia neroverde

25' occasione biancoblu con il traversone di Arcidiacono raccolto in area da Damonte, sinistro potente deviato in angolo, pallone vicinissimo al palo destro della porta difesa da Cannavò

23' si gira in area Mura, destro di rabbia che si perde un paio di metri a lato senza impensierire Ghizzardi

22' primo quarto di partita che non ha regalato particolari spunti, a un buon avvio del Celle Varazze ha risposto la Sestrese con un paio di situazioni pericolose su palla inattiva, ma la sensazione è che la gara debba ancora decollare considerando il tasso tecnico tra i ventidue in campo

21' Durante accelera a destra e riesce ad arrivare sul fondo perdendo poi l'attimo per crossare, sfera oltre la linea bianca e rinvio di Cannavò

17' Balestrino in ritardo su Morando, a terra il numero dieci di casa e spray sulla caviglia prima di rialzarsi

16' Sighieri fa la barba all'incrocio con una punizione velenosa calciata con potenza e precisione, la Sestrese prova ad alzare i giri del motore

15' dai e vai al limite tra Piroli e Anselmo, intervento risolutivo di un difensore genovese che favorisce l'uscita del proprio portiere

13' Anselmo a sinistra salto un paio di avversari, tiro cross smanacciato da Cannavò sui piedi di Arcidiacono, che riesce a calciare, seppur in precario equilibrio, spedendo sopra la traversa

8' arriva anche il primo tiro dalla bandierina a favore della squadra di Valmati, traiettoria ad uscire di Sighieri e destro al volo di Balestrino che termina alto, un po' ferma la difesa di casa in questo frangente

7' Arcidiacono si libera bene di Ravera ed entra in area dal lato corto, cross basso che la difesa genovese riesce a liberare

5' partita bene la squadra di Monteforte, Sestrese ancora alla ricerca delle giuste misure in campo

3' girata in area di Piroli sulla punizione battuta dalla trequarti destra, deviazione e calcio d'angolo a favore dei padroni di casa

1' inizia la sfida! Completo arancione per il Celle Varazze, Sestrese in tenuta neroverde

Un minuto di silenzio prima del via, anche all'Olmo-Ferro è stato ricordato Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica scomparso venerdì

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Colombo, Damonte, Tissone, Schirru, Piroli, Arcidiacono, Durante, Cuka, Morando, Anselmo

A disposizione : Debenedetti, Perata, Severi, Saracco, Di Molfetta, Negro, Cavallone G, Maggi, Cavallone P.

Allenatore : Monteforte

SESTRESE: Cannavò, Tecchiati, Ravera, Merialdo, Balestrino, Ungaro, Lanza, Bazzurro, Mura, Sighieri, Castelli

A disposizione : Pesce, Palmisano, Ardinghi, Bertola, Marino, Calabrese, Zanoli, Delgado, Pische

Allenatore : Valmati

Arbitro: Morbelli di Albenga

Assistenti: Nicastro di Genova - Bordone di Chiavari