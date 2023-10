Calcio, Eccellenza. La quarta giornata incombe, fame di tre punti per Pietra Ligure e Cairese

Alle 15:00 tutte le sedici squadre del girone scenderanno infatti in campo per rincorrere i propri obiettivi.

Per quanto concerne le squadre della nostra provincia, il Pietra Ligure riceverà l'Arenzano in un match che promette davvero spettacolo, mentre la Cairese tenterà il colpo in casa del Baiardo capolista per inanellare il terzo successo di fila.