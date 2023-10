Calcio, Serie D. E' Albenga show in casa del Chieri, 5-0 nel segno di Barranco (doppietta), Esposito, Jebbar e Quintero

Fabio Fossati aveva chiesto quel passo in più, dalla cintola in avanti, per poter alzare il livello della fase offensiva dell’Albenga.

I bianconeri avevano assolutamente ben impressionato per compattezza in tutte le gare fino ad oggi disputate (tranne nel primo tempo di Asti) ma oggi pomeriggio, contro il Chieri, il team diretto da Fabio Fossati ha saputo esibire anche l’argenteria buona sul fronte offensivo.

In Piemonte gli ingauni hanno infatti dominato 5-0, con la doppietta di Barranco, il gol di Esposito (tutte e tre le reti sono arrivate a cavallo tra primo e secondo tempo) e i sigillo finali di Jebbar e Quintero.

Una vittoria, quella odierna, che ha confermato l’ottima condizione fisica (nessun turnover come annunciato da Fossati, con la conferma dell’11 che ha battuto il Ticino tranne che per l'inserimento di Di Stefano al posto di Tesio) e contemporaneamente spinge l’Albenga nella fascia medio alta dlela classifica, con 9 punti raccolti in sei partite.

Un bel bottino, tenuto conto del calendario non certo agevole affrontato in questo mese di campionato.

CHIERI: Faccioli, Capra, Moretti, Balan, D’Elia, Gozzerini, Rivi, Moreno, Mammarella, Gasparoni, Maniscalco.

A disposizione: Romero, Biondo, Sussetto, Bacchin Calmiere, Ferrando, Zenuni, Ciociola, Egharevba.

Allenatore: Nisticò

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, vennero, Masetti, Nesci, Di Stefano, Likaxiu, Berretta, Jebbar, Barranco ,Esposito.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Castiglione, Mariani, Paglia, Bonari, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati