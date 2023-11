Calcio, Serie D. Tre punti di piombo per l'Albenga, il lob di Likaxhiu piega il PDHAE!

ALBENGA - PONT DONNAZ 1-0 (68' Likaxhiu)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 1-0 IL PDHAE!

47' perde tempo Facchetti, giallo

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' si esalta Gomis su Jebbar, altra paratissima del portiere orange

43' De Benedetti per Esposito, alza la muraglia Fossati

39 Alaia - Serra, nuovo cambio per gli ospiti

38' trattenuta di Mukaj, giallo ben speso

35' Entrano Cosentini, Villa e Nacci nel PDHAE, escono Mazzola, Monteleone e Nappi

30' cambio ospite, Argento per Doratiotto

25' Gomis si riscatta alla grande su Anselmo, vicina al raddoppio l'Albengaù!

23' perfetto il lob del centrocampista bianconero, rivedibile Gomis che ha caricato troppo la respinta in uscita, rimanendo poi a metà strada sul pallonetto

23' Anselmo in campo, esce Di Stefano, acciaccato

23' LIKAXHIUUUUU! L'ALBENGA E' IN VANTAGGIO!

22' prova a scuotersi un po' l'Albenga, battuta deviata in corner

19' Torromino si divora il gol del vantaggio, battuta tecnicamente non banale, in piena caduta, ma un giocatore della sua levatura avrebbe dovuto far meglio

16' Colombo sul primo palo, battuta forte ma priva di mira

14' triplo cambio per l'Albenga, escono Masetti, Berretta e Tesio, entrano Ruggiero, Likaxhiu e Paglia

11' punizione dai 30 metri per gli arancioni (oggi in maglia nera), destro masticato da Torromino. Partita che tecnicamente non è ancora salita di tono

5' continua a spingere il Pont Donnaz, Nappi sfiora l'incrocio a Facchetti battuto. Fossati chiama subito un paio di cambi

5' si sgancia Di Stefano, destro controllato da Gomis

3' palla in rete per il PDHAE, l'arbitro segnala però un evidente carica su Faccheetti

2' non ci sono cambi in questo avvio di ripresa

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

45' Tesio chiude troppo il destro dal limite, a Gomis basta controllare

37' il PDHAE conferma le buone sensazioni lasciate Vado e l'equilibrio di questo girone, il team valdostano sembra tutto fuorchè un fanalino di coda

30' Albenga ancora legata in fase propositiva,mezz'ali e quinti fanno fatica a sciogliere la briglia

23' batte lo stesso Torromino! Traversa clamorosa! Nulla avrebbe potuto Facchetti!

22' Boloca a contrasto con Torromino, il direttore di gara chiama la punizione (con molti dubbi)

19' Fossati psicologo con Di Stefano: "Sii te stesso! Non voglio il compitino!"

14' bello spunto di Jebbar a sinistra, imbucata centrale per Esposito, ma non c'è intesa tra i due bianconeri

9' risponde il Pont Donnaz, buona manovra a sinistra, palla in mezzo per Colombo che di destro si fa ribattere la conclusione a pochi passi da Facchetti

8' Boloca esce palla al piede di prepotenza dalla propria metà campo, sul più bello il difensore perde però il controllo della sfera

7' fasi di studio in queste prime battute di gara, ancora nessun azione di rilievo sul taccuino

3' nell'Albenga c'è Boloca nel cuora della difesa al posto dello squalificato Venneri, respira anche Likaxhiu, al suo posto in mediana Di Stefano

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Boloca, Masetti, Nesci, Di Stefano, Tesio, Berretta, Jebbar, Barranco, Esposito.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Colantonio, Paglia, Ruggiero, Likaxhiu, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

PONT DONNAZ: Gomis, Torromino, Dorattiotto, Colombo, Sassi, Nappi, Orlando, Mazzola, Serra, Monteleone, Graziano.

A disposizione: Iacobucci, Alaia, Nacci, Argento, Bianchi, Cosentini, Rrapaj, Villa, Diallo.

Allenatore: Fresia

Arbitro: Santinelli di Bergamo

Asssitenti: Algieri di Milano e Martone di Monza