Semifinale Coppa Italia di Eccellenza, l'Imperia vince il primo round: 1-0 al Campomorone

Nel primo tempo lo stesso Scalzi ha avuto due occasioni nitide, la prima in contropiede: da solo davanti al portiere ha mirato alto sopra la traversa, la seconda in mischia a colpo sicuro con il portiere che da terra riusciva a respingere.

Semifinale Coppa Italia di Eccellenza , l' Imperia vince la gara di andata imponendosi sul campo del Campomorone Sant'Olcese per 1-0 grazie a una rete di Scalzi messa a segno al 70'.

Al 67' l'Imperia ha avuto l'occasione più nitida per portarsi in vantaggio ma Raimondo respinto il tiro di Scalzi dagli 11 metri. Tre minuti dopo aver fallito il rigore Scalzi, però, Scalzi si riscattava e portava in vantaggio i neroazzurri