Calcio, Borgio Verezzi. Parola a capitan Patitucci: "Contati e non al meglio, un bel segnale la vittoria sull' Old Boys Rensen" (VIDEO)

La quinta vittoria in campionato consecutiva va a sigillare quelle che erano le giuste ambizioni del Borgio Verezzi, nonostante i rossoblu si siano presentati da neo promossa all'interno del girone B di Prima Categoria.

Una continuità di vittorie confermata anche nel 3-1 all'Old Boys Rensen, che, come sottolinea il capitano Adriano Patitucci, è arrivata in una delle giornate non migliori per espressione di gioco e completezza dell'organico.

Un punto a favore per il Borgio, apparso maturo anche nell'interpretazione dell'anticipo di sabato pomeriggio.