Calcio. Prima Categoria B: Diana risponde a Donato, l'Albissole strappa un punto d'oro in casa del Multedo, l'anticipo del "Pertini" termina 1-1

MULTEDO - ALBISSOLE 1-1 (29' Donato - 80' Diana)

FINISCE QUI! TERMINA 1-1 IL BIG MATCH TRA MULTEDO E ALBISSOLE, al vantaggio granata di Donato la risposta ceramista firmata Diana a dieci dal termine

96' ammonito anche Tobia, si continua a giocare nonostante si sia già oltre i sei di recupero

95' calcia Bisio direttamente in porta, Malinverni si rifugia in angolo

94' punizione dal limite per il Multedo, punito un tocco di mano proprio nei pressi della linea dei sedici metri, chance interessante a favore dei genovesi

93' Sarpero si sgola dalla panchina, chiedendo calma e lucidità ai suoi

92' Mukaj si prende il cartellino per un fallo su Diana, Virgilio troppo severo nella circostanza

90' dovrebbero essere sei i minuti di recupero

88' Galiano fermato in offside, finale palpitante con potenziali situazioni interessanti da una parte all'altra

86' sembra averne di più la squadra di Sarpero, rinvigorita dalla rete di Diana trovata quando il fortino del Multedo sembrava ormai difficile da scardinare

84' sei al termine, ma sarà cospicuo il recupero date le numerose interruzioni di questa ripresa

82' chiede il cambio l'estremo difensore granata, non al top dopo lo scontro con Curci di pochi minuti fa, al suo posto Manzoni

80' DIANA! IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLE! Cross di Crovella dalla sinistra a pescare l'incornata dell'attaccante biancazzurro, Parodi non è preciso nell'intervento e il pallone si infila all'angolino. 1-1 al "Pertini"



75' ammonizione per un componente della panchina albissolese, finale di partita molto teso considerando il livello della posta in palio

74' Galiano al posto di R. Bruzzone, ultime mosse di mister Sarpero che vuole a tutti i costi acciuffare il pari

73' la conclusione di Mazzei questa volta raggiunge lo specchio, Malinverni in tuffo spedisce in angolo

72' ammonito anche Cozzi, fermata la possibile ripartenza del Multedo, che in questa ripresa sta badando soprattutto a gestire la preziosa rete del vantaggio siglata da Donato al 29' del primo tempo

70' ceramisti pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Virgilio di Imperia ravvisa però un altro fallo in attacco

65' si riprende a giocare in questo istante, dopo circa tre minuti di interruzione

62' scontro aereo tra Curci e il portiere Parodi, restano entrambi a terra, necessario l'intervento delle panchine. Ripresa fin qui molto spezzettata

60' Cozzi per Pasquino, altra sostituzione ordinata da Sarpero

58' ammonito anche Iadanza, gamba troppo alta nel contrasto con l'avversario

57' recupero alto di Bellicchi, palla a Schiano che calcia da distanza impossibile senza premiare la sovrapposizione dello stesso capitano granata, ripartenza gestita non al meglio dagli uomini di Bazzigalupi

55' Diana pescato al limite, sinistro masticato che non crea problemi a Parodi. Altro giallo per proteste, questa volta a finire sul taccuino è Gagliardi

54' Fonjock richiamato in panchina, dentro Rebagliati

53' battuta corta e sinistro improvviso di Schiano, respinge un difensore ceramista

52' diagonale di Mazzei, poca luce per l'attaccante granata che porta comunque a casa un tiro dalla bandierina

50' poco da segnalare in queste prime battute, Multedo attento a non concedere spazi ai biancazzurri, ammonito intanto Pasquino

Si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Dopo quattro minuti di recupero si chiude il primo tempo: conduce 1-0 il Multedo sui ceramisti, a tra poco per il racconto della ripresa

45'+3' Iadanza dal limite calcia d'esterno sfiorando l'incrocio, Albissole a caccia del pari prima del riposo

45' giallo per proteste all'indirizzo di Morelli

43' errore di Curci che spiana la strada a Schiano, palla in mezzo e chiusura decisiva di Al. Piombo che concede angolo ai genovesi

42' Mazzei dal limite dopo aver saltato di slancio un paio di avversari, sinistro velenoso di poco a lato

41' ancora Morelli di potenza, respinge la barriera albissolese

40' ammonito Al. Piombo, fallo su Schiano e punizione interessante a favore della squadra di casa

35' annullato a R. Bruzzone il gol del pareggio, fischiato fallo sul portiere che resta a terra dopo uno scontro proprio a pochi passi dalla linea

34' anticipato secco Fonjock al limite dell'area, ci prova poi Gagliardi che guadagna un altro giro dalla bandierina

32' ci prova Morelli su punizione da oltre trenta metri, il pallone si impenna senza creare grattacapi al portiere ceramista. Deve provare a scuotersi l'Albissole, nel frattempo Frulli è costretto a lasciare il posto a Mukaj

29' MULTEDO IN VANTAGGIO! Gran palla in profondità di Morelli per Donato, diagonale vincente che trafigge Malinverni, si sblocca la gara al "Pertini", 1-0

28' chiusura in scivolata di Frulli ad anticipare R. Bruzzone, intervento decisivo dell'esterno in maglia granata, oggi in campo al posto di Chirivino

26' Diana dal limite calcia malamente dopo la corta respinta della retroguardia genovese sul corner battuto da Iadanza, sfera alle stelle

24' problemi per Ghigliazza, Sarpero inserisce al suo Al. Piombo

22' traversone di Mazzei leggermente lungo, Schiano sul secondo palo non ci arriva e la palla termina oltre la linea di fondo

19' doppio angolo a favore dei biancazzurri, Parodi risolve tutto in uscita e fa ripartire i suoi. Taccuino ancora vuoto per ciò che riguarda le occasioni da rete

16' stacca Bellicchi sul corner battuto con traiettoria ad uscire, commette però fallo il possente giocatore granata, Virgilio comanda punizione a favore dell'Albissole

13 guadagna un piazzato anche la formazione genovese, sfera calciata da Bisio verso la porta, ma la barriera ceramista respinge

8' punizione di Fonjock in area, Gagliardi controlla e calcia col sinistro trovando la deviazione di un difensore. Avvio nel complesso equilibrato, squadre piuttosto attente a non scoprirsi

3' in casa ceramista c'è R. Bruzzone in attacco al posto di Galiano, inizialmente in distinta con il numero nove ma arrivato al "Pertini" in ritardo

1' si parte! Squadre in campo con le rispettive divise tradizionali, tifo organizzato da una parte all'altra con bandiere, cori e fumogeni al momento dell'ingresso in campo

PRIMO TEMPO

Formazioni:

MULTEDO: Parodi, Perucchio, Bisio, Bellicchi, Frulli, Giulianino R., Schiano, Tobia, Donato, Mazzei, Morelli

A disposizione : Manzoni, Parodi, Cherici, Chirivino, Oggianu, Giulianino A., Mukaj, Vargas, Becciu

Allenatore : Bazzigalupi

ALBISSOLE: Malinverni, Minuto, Crovella, Pasquino, Gagliardi, Curci, Fonjock, Ghigliazza, Diana, Iadanza, Bruzzone R.

A disposizione : Cuvato, Bruzzone F., Avanzi, Rebagliati, Scarfi, Piombo An., Cozzi, Galiano, Piombo Al.

Allenatore : Sarpero

Arbitro: Virgilio di Imperia