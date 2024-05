Calcio, Vado. Luca Tarabotto plaude l'Under 17: "Sono stati autori di un'annata comunque meravigliosa"

Domenica pomeriggio, archiviata la soddisfazione per la vittoria dei playoff, tutta l'attenzione del Vado si è focalizzata sulla formazione Under 17, impegnata nella finalissima regionale contro il Ligorna.

A prevalere sono stati i ragazzi genovesi, ma il vicepresidente Luca Tarabotto ha voluto comunque rivolgere il proprio apprezzamento verso i ragazzi di mister Bisio.

"Non sarà una finale persa a spostare la valutazione su quanto questi ragazzi sono riusciti ad ottenere.

Il percorso che sono stati in grado di compiere per tutto il campionato resta a dir poco positivo, motivo per cui la squadra e lo staff tecnico si meritano il plauso dell'intera società.

Nel calcio si vince e si perde, sono lezioni che i ragazzi più giovani devono imparare. Probabilmente un pizzico di fatica in più si è fatto sentire con la ripetizione in settimana della semifinale contro l'Athletic.

Il secondo posto resta comunque un ottimo risultato, a simboleggiare quanto di buono è stato comunque costruito in questi anni dal nostro settore giovanile".