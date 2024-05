Calciomercato. Il Mar Ligure richiama Facundo Marquez?

Andando a ritroso all'interno dell'ultima decade del calcio dilettantistico, emergono davvero pochi profili così particolari come quello di Facundo Marquez.

L'attaccante argentino è arrivato in Italia nella stagione 2019/2020, vestendo la maglia dell'Albenga. Da quel momento, dopo un fisiologico periodo di adattamento, la crescita è stata a dir poco verticale, fino all'incredibile stagione vissuta con il Sestri Levante e culminata con la promozione in Serie C e il titolo nazionale di capocannoniere.

Il passato più recente ha visto Marquez vestire due casacche davvero prestigiose come quelle di Pistoiese e Piacenza, ma il momento di tornare nella "sua" Liguria sembra essere maturo.

I rapporti saldati dal suo arrivo nella nostra regione sono rimasti forti e l'idea di ritrovare il mare, come nella sua Argentina, pare stuzzicarlo non poco.

Qualche sondaggio preliminare in questi giorni sembra essere arrivato, in primis dal Sestri Levante, ma anche da altre squadre liguri (si mormora di un possibile interessamento della Sanremese e di altre formazioni del nostro comprensorio).

Ovviamente è presto per trarre conclusioni affrettate, ma il ritorno in Liguria non è affatto da escludere.