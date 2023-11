Ancora una sconfitta per la Spotornese, sempre invischiata nella palude dei bassifondi della classifica, ma almeno contro il Città di Savona la squadra di mister Dorigo ha dimostrato quel livello di combattività minimo per poter puntare a una rapida risalita in classifica.

Nel post partita il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla protesta dei tifosi, relativa all'assenza di novità sul termine dell'esilio dal Siccardi.