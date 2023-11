Calcio, Coppa Italia di Promozione. La S.F. Loano è in semifinale, battuto il Ceriale con i gol di Rocca e Auteri

CERIALE - SAN FRANCESCO LOANO 1-2 (53' Beluffi - 33' Rocca, 98' Auteri)

19' FINISCE QUA! LA SAN FRANCESCO VINCE 2-1 AL MERLO ED E' IN SEMIFINALE DI COPPA

17' ultimo cambio San Francesco, esce Auteri per D'Aiuto

15' saranno tre i minuti di recupero

13' finale a dir poco convulso, Barelli chiude sul suo palo, a terra Buonocore vittima di crampi particolarmente violenti

10' tanti i falli guadagnati da Auteri, ancora fresco per partire in dribbling

8' Loberto per Condorelli, ultimo cambio Ceriale

4' un'altra espulsione nella panchina del Ceriale

1' ultimi 15 minuti di gioco

SECONDO TEMPO SUPPPLEMENTARE

16' due occasioni Ceriale, prima col destro incrociato di Condorelli, poi Burdisso sull'uscita di Barelli non pesca più che l'esterno della rete

16' ammoniti Calcagno e Barelli nella San Francesco

15' ci saranno due minuti di recupero

8' IL VANTAGGIO DELLA SAN FRANCESCO! ANCORA UNA MAGIA DI AUTERI, LOB A VINCI, I ROSSOBLU RIMETTONO LA FRECCIA. Via la maglia per l'attaccante di Cattardico, ammonito

7' punizione di Condorelli dal limite, ci pensa la barriera a proteggere Barelli

1' subito cambio Ceriale, esce Farinazzo per Ballone

1' ancora 30 minuti di gioco prima di capire chi accederà alla semifinale!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

49' FINISCE QUI! SI VA AI SUPPLEMENTARI!

45' saranno quattro i minuti di recupero

39' Taku - Daprile, proseguono i cambi rossoblu

37' cross di Piu perfetto per Burdisso, l'attaccante colpisce fin troppo bene la sfera di testa. Traversa!

32' Totaro d'esterno, Vinci respinge, c'è però posizione irregolare

30' Piu dai venti metri, collo violento e impreciso anche di poco, palla alta

28' Piu per Piotto nel Ceriale, nella San Francesco Calcagno per Basso

27' Sardo per Prudente, nuovo cambio Ceriale

26' punizione di Totaro velenosissima, Vinci recupera la posizione e alza oltre la traversa con un grande colpo di reni

22' risponde Cattardico con Halaj per Rocca

21' comincia a salire di tono la partita, gioco molto spezzettato in questi minuti

20' esce Sacco, che nel frattempo si chiarisce con Buonocore, in campo Burdisso

19' tre gialli in serie per Basso, Buonocore e Sacco

12' subito dopo il gol Cattardico ha richiamato Ciravegna, in campo Giglio

10' insiste il Ceriale con Condorelli, destro schiacciato abbrancato da Barelli, la squadra di Brignoli è entrata con tutt'altro piglio

8' IL PAREGGIO DEL CERIALE! CONCLUSIONE RIBATTUTA IN AREA ROSSOBLU, PIGRA LA SAN FRANCESCO A SPAZZARE, BELUFFI INSISTE E DI POTENZA INCROCIA IN RETE. 1-1 AL MERLO E SITUAZIONE DI NUOVO IN EQUILIBRIO!

6' inistro incrociato di Farinazzo poco oltre il vertice dell'area piccola, occasione interessante ma sfera a lato di un metro

3' partenza aggressiva del Ceriale: battibecco tra Genduso e Auteri, ammonito Vinci per un intervento duro sullo stesso Auteri

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' un tiro di Corciulo, deviato, bloccato da Barelli da appuntare. Termina il primo tempo al Merlo, San Francesco in vantaggio 1-0 con il gol di Rocca

43' Beluffi lavora sul filo del fuorigioco, conclusione troppo pretenziosa per trovare la porta

42' sulla punizione seguente uscita efficace di Barelli, stile non perfetto, ma risultato efficace

41' ammonito Daprile

38' Chamchi richiama Falamischia, espulso Brignoli

33' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! AZIONE STREPITOSA DEI ROSSOBLU, TOTARO INVENTA UNA PALLA AL BACIO PER ROCCA CHE DI PREPOTENZA SCARICA SUL PRIMO PALO DI VINCI. GRAN GOL

31' ancora Ceriale dalla propria fascia destra, disimpegna di pugno Barelli

30' ecco il Ceriale con Beluffi che crosas per Simone Vinci, impatto non felice con il pallone, Barelli blocca

29' batte Totaro, destro che scende leggermente in ritardo per incrociare lo specchio di Vinci

28' sbaglia il Ceriale in disimpegno, Auteri si invola verso la porta in parte sguarnita, fermato però dalla spallata di Corciulo. Punizione dal limite e ammonizione

27' Condorelli a giro dai 20 metri: il giro c'è la mira meno. Buona l'idea per il centrocampista di casa

24' tutta qualità per la San Francesco con Auteri a inventare per Totaro: tocco d'esterno tra le mani dell'attento Vinci

22' un paio di opportunità da calcio piazzato su entrambi i fronti, latitano però le occasioni da gol

19' incredibile l'evoluzione di Basso, fino a pochi anni fa utilizzato esclusivamente come cursore laterale. In più di un'occsaione è proprio il numero 6 rossoblu a chiamar palla e a dettere il passaggio in verticale, interscambiandosi con Buonocore, anche con buona qualità

16' Basso sfonda a sinistra ed entra in contatto in area con Condorelli, Falamischia lascia correre

7' Prudente duro su Auteri, subito ammonito

6' 3-5-2 per il Ceriale con Farinazzo in regia e Sacco e Beluffi davanti, 4-3-1-2 per i rossoblu, Auteri è a supporto di Rocca e Totaro.

3' il primo tiro è di Auteri, che converge da posizione mancina e chiude di destro, attento Vinci sul suo palo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: A. Vinci, Prudente, S. Vinci, Piotto, Corciulo, Genduso, Secco, Farinazzo, Sacco, Condorelli, Beluffi.

A disposizione: Luppi, Gloria, Ballone, Sardo, Carofiglio, Cenisio, Piu, Loberto, Burdisso.

Allenatore: Brignoli

SAN FRANCESCO LOANO: Barelli, Angelico, Daprile, Alberto, Balla, Basso, Totaro, Buonocore, Rocca, Auteri, Ciravegna.

A disposizione: Accame, Taku, D'Aiuto, Giglio, Halaj, Calcagno, Rizzonato, Razzaio, Dahamani.

Allenatore: Cattardico

Arbitro: Falamischia di Savona

Assistenti: O. Chamchi - Preci di Savona