Calcio, Prima Categoria B. Il Città di Savona e la Priamar in campo nel genovese, alle 14:30 le sfide a Olimpic e Old Boys Rensen

E' un sabato pomeriggio insolitamente avaro di partite, rispetto alla mole delle ultime settimane.

Il girone B però regala l'anticipo della capolista Città di Savona, impegnata alle 14:30 al Baciccia Ferrando contro un Olimpic che, in gara secca, non è affatto da sottovalutare (i rossoverdi hanno infatti imposto la prima sconfitta al Multedo Levante).

Per la squadra biancoblu l'opportunità di guadagnare almeno per una notte la vetta solitaria della classifica, in attesa delle gare fissate per domani pomeriggio.

Non molto distante rispetto a Pra, la Priamar tenterà di rompere la maledizione che grava sui rossoblu da inizio campionato, con un solo punto raccolto nelle prime nove giornate. Avversario di giornata sarà l'Old Boys Rensen al Gambino.

