Calcio, Albenga. Fossati non si focalizza solo sull'arbitraggio: "Peccato per il gol annullato a Venneri, ma contro una squadra come il Gozzano poteva finire anche in modo diverso" (VIDEO)

Non è stata l'Albenga più brillante dell'anno quella vista oggi pomeriggio, ma nei 90 minuti disputati contro il Gozzano sono stati molti gli elementi messi nel setaccio da mister Fabio Fossati.

In primis, giustamente, la qualità dell'avversario che, come da attese, a livello di gioco e singoli non ha affatto sfigurato, inoltre all'allenatore genovese è piaciuta la lucidità con la quale i bianconeri hanno guidato la ripresa, cercando la vittoria ma senza prestare il fianco agli attacchi ospiti.

Una pressione che ha portato gli inguani anche a trovare il gol partita, arrivato al 93 ' con Venneri, ma annullato dal direttore di gara sulla segnalazione del secondo assistente: