Calcio, Pietra Ligure. Arriva il primo colpo esterno per Cocco: "Ripresa su buoni livelli, Mehmetaj ci ha cambiato la partita"

Appena resa nota la distinta del Pietra Ligure, con la mediana composta da Sancinito, Odasso e Franco, è subito scattata la curiosità su come avrebbe reagito un reparto ricco di fosforo ma con meno dinamicità.

Qualche difficoltà di troppo è arrivata, come conferma lo stesso mister Cocco, bravo però a trovare la chiave giusta per invertire rotta e risultato nel corso della ripresa.

"Durante il primo tempo a livello di possesso palla avremmo potuto fare sicuramente meglio. Siamo rientrati negli spogliatoi in svantaggio, complice una bella giocata individuale da parte del Busalla.

Nella ripresa abbiamo cambiato sistema di gioco, inserendo giocatori con più gamba e fortunatamente chi è entrato ha saputo dare un contributo importante. Una nota di merito mi sento di darla a Mehmetaj, ha letteralmente cambiato le dinamiche sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Il mercato? Ragioneremo in rapporto a quella che è la realtà del Pietra Ligure, non dimenticando come un arrivo importante come quello di Sancinito sia già stato assicurato. La dirigenza sarà comunque attenta a non farsi sfuggire eventuali possibilità, anche in rapporto al nuovo assetto tattico".