Calciomercato, Vado. Arriva Merkaj, in partenza Costantino, Szyszka e Capone

I tam tam di mercato attorno al Vado sull'arrivo in attacco di Olger Merkaj hanno trovato conferma: l'attaccante ex Derthona classe 1997 (tra le altre anche Foggia, Bra, Trapani e Sampdoria) ha firmato nella giornata odierna il proprio accordo con la società del presidente Franco Tarabotto.

Per il direttore sportivo, Luca Tarabotto, sono state ultimate anche tre operazioni in uscita. Non faranno più parte della rosa di mister Cottafava i difensori Capone e Szyszka, così come l'attaccante Costantino.