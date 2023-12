Calcio, Serie D. Musso inchioda l'Albenga dal dischetto, al Bra l'anticipo della 18° giornata

BRA - ALBENGA 1-0 (58' Musso)

51' FINISCE QUA! IL BRA BATTE 1-0 L'ALBENGA NELL'ANTICIPO

46' pallone in profondità per Likaxhiu, un filo in ritardo la mezz'ala rispetto alla traiettoria del pallone

45' saranno sei i minuti di recupero

45' ammonito Mukaj, nell'Albenga entra Giudice per Berretta

43' ancora bene Nesci a destra, Likaxhiu in area non trova però un impatto felice con il pallone

41' Musso a terra entrano i sanitari. Buona la direzione di Cerea di Bergamo: attento e anche parco con i cartellini

36' Moscatelli per Jebbar, nuovo cambio per Fossati

35' tramonta il sole sul Bravi. Temperatura ancora sopra la media per gli standard piemontesi

34' Floris richiama Marchisone, in campo Derrick

29' prima parata importante di Piras, attento sul proprio palo dopo la discesa di Nesci. Sulla ripartenza destro schiacciato di Musso

24' nuovo cambio Albenga. Mukaj per Venneri

23' Marchisone si divora il raddoppio, destro incrociato di poco a lato, Facchetti non avrebbe potuto fare nulla

22' sinistro potente di Musso sul primo palo, Facchetti c'è. Gran prova fino ad ora del numero nove di casa

21' prova a dare dinamismo Fossati alla sua mediana, Di Stefano rileva Colantonio

16' Musso calcia a gioco fermo, ammonito

15' cambia il paradigma della partita per l'Albenga, ora necessariamente i bianconeri devono provare ad alzare il baricentro

13' IL BRA E' IN VANTAGGIO! ERRORE DELLA DIFESA BIANCONERA, MARCHISONE VIENE ABBATTUTO IN AREA. DAL DISCHETTO MUSSO SPIAZZA FACCHETTI. GIALLOROSSI AVANTI

10' ammonito Giorcelli

8' poco o nulla da segnlare in questo avvio, si va di pressioni e contropressioni reciproche. Difficile innescare le giocate giuste, Bra e Albenga si mangiano reciprocamente tempi e spazi

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0

45' ci sarà un minuto di recupero

38' ripartenza pericolosa per il Bra, la stoppa Colantonio, giallo

35' Fossati vuole tranquillità: "Bisogna stare sereni!" In effetti negli ultimi dieci minuti l'Albenga ha fatto più fatica a distendersi sulla trequarti piemontese

33' lancio lungo per Musso, bravo a pulire la sfera a favore dell'inserimento di Marchisone, pallone smorzato e controllato da Masetti

25' 3-5-2 per entrambe le squadre, tanto traffico in mediana ma i ritmi restano sostenuti

20' risponde l'Albenga! Cross del Bra, Boloca ci mette tutta la propria fisicità per rompere l'azione giallorossa e ripartire, Barranco incrocia di destro, palla un paio di metri alla destra di Piras

18' sbaglia la prima impostazione l'Albenga! Musso incrocia ma Facchetti ci mette il peidone, paratissima dell'estremo ingauno!

16' un paio di azioni raccordate a destra interessanti per l'Albenga. Avvio del resto molto equilibrato come nelle attese. Gli ingauni provano comunque a gestire le redini del gioco

10' clima davvero piacevola al Bravi, quasi primaverile

6' Albenga quasi in formazione tipo, la novità è Castiglione in regia al posto di Tesio

3' scontro tra Musso e Facchetti, il portiere resta a terra qualche istante, il gioco riprende

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BRA: Piras, Ropolo, Tos, Tuzza, Musso, Giorcelli, Bosio, Marchisone, Daqoune, Gerbino, Mawete

A disposizione: Steve, Magnaldi, Matija, Derrick, Pautassi, Fogliarino, Omorogbe, Vaiarelli.

Allenatore: Floris.

ALBENGA: Facchetti, Boloca, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Colantonio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Dottore, Mukaj, Castiglione, Nacci, Moscatelli, Giudice, Di Stefano, Tesio, Destito.

Allenatore: Fossati.

Arbitro: Cerea di Bergamo

Assistenti: Vanzini di Chimento - Chimento di Saronno