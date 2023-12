Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale tra campo ed emozioni: "Piedi a terra, ma questi ragazzi devono avere la libertà di sognare"

Con la sconfitta di ieri pomeriggio del Città di Savona, il Borgio Verezzi avrà addirittura l'opportunità di chiudere il girone d'andata da capoclassifica.

Il presidente Fabio Cordiale getta giustamente acqua sul fuoco, ma anche gli ultimi arrivi di mercato hanno ribadito la volontà della società rossoblu di poter competere per un risultato di prestigio.

"Non ci siamo mai nascosti in estate: il nostro obiettivo andava oltre alla semplice salvezza e il lavoro che quotidianamente tutta la squadra sta portando avanti testimonia la bontà delle scelte che abbiamo intrapreso.

E' chiaro che da qui a pensare al salto in Promozione ci passano tante cose di mezzo, ma è giusto che questi ragazzi abbiano la possibilità di veder alimentato il loro sogno.

Se mai la classifica dovesse essere simile ad oggi, tra qualche mese, la società non si tirerebbe indietro.

I piedi però devono rimanere ben saldi a terra, già oggi affronteremo una squadra forte e ben allenata come lo Speranza. Per mantenere determinati piazzamenti non possiamo cedere davvero di un millimetro.

Il nostro segreto? L'unità di intenti di tutte le componenti. Ogni dirigente sta facendo del proprio meglio, così come lo staff tecnico e i giocatori. Una nota particolare la merita anche Mattia Pisà per il lavorodi costruzione all'interno del nostro vivaio.

Comunque vada per noi sarà un Natale speciale, non posso non nascondere l'emozione ricordando da dove tutto è iniziato: nel nostro piccolo abbiamo dato credibilità ad una realtà come Borgio Verezzi e questo è davvero il risultato più bello".