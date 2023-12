IL PAGELLONE. Vado. Rossoblu ancora inespressi, ma non è un cattivo segno

VADO: VOTO 6.

Qualche piccolo volo pindarico durante l'estate ha lasciato correre pensieri e fantasie nei corridoi del Chittolina, ma l'impatto con la nuova stagione è stato più duro del previsto.

La scelta di optare per un tecnico come Renato Mancini, all'esordio nel girone A, non ha premiato (tra allenatore e ambiente non è mai scoccata la scintilla), ma la dirigenza vadese ha saputo riportare il treno rossoblu sui binari giusti, nonostante qualche scelta di mercato (l'ultima quella di Padovan) col senno del poi rivedibile.

Solo due punti separano il Vado dalla zona playoff, grazie soprattutto alle solidità delle proprie fondamenta. La difesa rossoblu è stata la migliore insieme a quella dell'Alcione e se il rendimento offensivo saprà salire di giri (questo il compito che attende mister Cottafava), il bottino di punti nella seconda parte di campionato sarà inevitabilmente più ricco.

Ora non resta che compiere l'ultimo step e porre al centro del mirino i primi tre posti della graduatoria, il range di classifica più opportuno per gli investimenti posti in atto dalla società del presidente Tarabotto.