IL PAGELLONE. Cairese: ng

CAIRESE: NON GIUDICABILE

Per trasparenza nei confronti dei nostri lettori e anche per prassi giornalistica, avendo assistito a un numero di partite della Cairese a dir poco limitato, non ci appare consono esprimere un voto sui gialloblu.

Di fatto dopo la partita interna con il Serra Riccò, la nostra redazione ha assistito solo al big match di Andora, contro l'Imperia.

Il motivo è risaputo: i vertici societari hanno richiesto ai propri tesserati di non rilasciare dichiarazioni al nostro giornale. Alle conferenze, come per la presentazione di mister Boschetto, sono state invitate testate selezionate, mentre i comunicati stampa non sono stati più inviati alla nostra redazione.

Ecco perchè esprimere un voto "alla cieca" sull'ambiente gialloblu non sarebbe opportuno.