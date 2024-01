Calcio, Sanremese. Coast to coast Di Fino, arriva il primo gol in Serie D per il difensore di Laigueglia "Una grande emozione, mi sento in fiducia"(VIDEO)

Anno nuovo, vita nuova in casa Sanremese. Almeno, questo è quanto emerso dalla prima prova del 2024, confortante nella prestazione e nel risultato, un 2-0 contro il Chisola ottenuto al "Comunale".

Ai nostri microfoni nel postpartita, un mister Mattia Gori soddisfatto che ha spiegato come non sia stato semplice questo periodo di sosta, pronto anche a smorzare eventuali facili entusiasmi, consapevole che la strada da compiere è ancora lunga. Lo zampino di Ibe, autore della prima rete che ha sbloccato il match, e poi la prima gioia in Serie D del giovane classe 2006 Mattia Di Fino, autore di un impressionante coast to coast tanto da scomodare paragoni illustri con alcune reti viate in Serie A.