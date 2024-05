Calciomercato. La Carcarese gioca d'anticipo, blindati Brignone e Brovida

Francesco Brignone e Gabriele Brovida: due giocatori decisivi per la Carcarese, lo hanno dimostrato gli scorsi anni e si sono confermati anche nell’ultimo campionato di Promozione giocato con la maglia biancorossa, che continueranno ad indossare anche nella stagione 2024-2025.

Leva 2001 il primo e 2000 il secondo, a suon di assist e gol sono diventati entrambi una garanzia del reparto offensivo biancorosso. E anche quest’anno sono riusciti ad andare in doppia cifra: 16 le reti stagionali realizzate da Brignone (15 in campionato e 1 in Coppa Italia), 11 invece quelle segnate da Brovida, nonostante un infortunio che lo ha costretto ai box per alcune partite.

La prossima sarà per Brignone la quarta stagione alla Carcarese (è arrivato in biancorosso a gennaio 2022), mentre per Brovida sarà la quinta.

Due conferme che arrivano dopo l’annuncio del nuovo tecnico Michele Battistel. Nei prossimi giorni la società comunicherà altre permanenze e new entry.