Calciomercato. Borghetto, prende quota il possibile arrivo di Simone Rattalino

La stagione del Borghetto, dopo aver guidato la classifica del girone A di Seconda Categoria per buona parte del campionato, si è conclusa con un pizzico di amaro in bocca a causa della sconfitta di Cisano.

La promozione diretta dei granata, protagonisti comunque di una stagione d'alto profilo, potrebbe però non essere stata compromessa: la vittoria automatica dei playoff a causa del vantaggio cumulato in graduatoria, pone infatti Di Bella e compagni in una buona posizione in ottica ripescaggi.

All'orizzonte la sagoma della Prima Categoria non è quindi così indefinita, motivo per cui si stanno calibrando le prime mosse in ottica promozione.

Una delle prime novità potrebbe arrivare sul fronte panchina: nel fine settimana sono infatti circolate diverse indiscrezioni sul possibile nuovo tecnico della Prima Squadra: la rotta tracciata sembra portare a Simone Rattalino, reduce dal biennio alla guida dell'Andora. Un colpo non da poco per i granata, non resta quindi che attendere possibili sviluppi.