Calcio, Celle Varazze. Civette indomabili, vinti anche i playoff regionali. Atteso l'annuncio per l'arrivo di Valmati

Per Celle Varazze e Molassana quello di ieri pomeriggio è stato un happening festoso, utile più che altro a livello burocratico per stilare la graduatoria dei playoff. Il regolamento aveva però già posto nero su bianco la salita in Eccellenza per entrambe, ma a prevalere sono stati i biancoblu di mister Monteforte, grazie alla rete a otto minuti dal novantesimo di Damonte.

Una bella ciliegina a chiudere la stagione. Ora si aspetta l'annuncio dell'arrivo mister Valmati, con mister Monteforte pronto ad approdare al Campomorone, per aprire definitivamente il capitolo Eccellenza.

CELLE VARAZZE - MOLASSANA 1-0

Marcatori: 82' Damonte