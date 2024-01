Calcio, Serie D. L'Albenga ferma la capolista, a Milano pareggio a reti bianche

E' stato un pareggio dal peso specifico importantissimo quello ottenuto oggi pomeriggio dall'Albenga sul campo della capolista Alcione.

I bianconeri nonostante lo sfavore del pronostico, hanno infatti tenuto botta agli attacchi della capolista, tornano in riviera con un punto utile per la propria classifica.

In attesa della partita del Varese di domani, gli ingauni tornano al secondo posto, agganciando il Chisola.

Sul fronte formazione subito in campo i nuovi Galliani e Diagne, prima apparizione in distinta anche per Alfano.

ALCIONE: Agazzi, Chierichetti, Venturini, Miculi, Manuzzi, Palma, Morselli, Foglio, Caremoli, Laribi, Piccinocchi.

A disposizione: Gueye, Petito, Bonaiti, Lanzi, Pio Loco, Barbuti, Battistini, Rebaudo, Invernizzi.

Allenatore: Cusatis

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Legal, Vari, Jebbar, Venneri, Di Stefano, Galliani, Berretti, Nesci, Diagne.

A disposizione: Bisazza, Mulè, CAstiglione, Pellicanò, Moscatelli, Giudice, Alfano, MAssoni, Destito.

Allenatore: Aiello

Arbitro: Liotta di Castellammare

Assistenti: Iuliano di Siena - Perlamagna di Carrara