Andora. Capo Mele diventa rosa in onore del Giro d'Italia

A Cento giorni dalla partenza del Giro d’Italia, da ieri sera, Andora illumina di rosa il faro di Capo Mele scelto come luogo simbolo del comune che il 7 maggio ospiterà un arrivo di tappa. Sarà l'immagine ufficiale, insieme ad altre che ritraggono scorci e monumenti della località di ponente che saranno diffuse sui canali e media RCS GROUP per promuovere Andora.

Nell'ambito della campagna di comunicazione legata al Giro, il comune di Andora ha affidato al noto fotografo di architettura Giovanni Hänninen (https://hanninen.it/) la realizzazione di una foto del Faro di Capo Mele illuminato.

"La prospettiva scelta dal fotografo Giovanni Hänninen, artista di caratura internazionale - ha dichiarato il vice sindaco Paolo Rossi - valorizza il nostro litorale e i tre capi, Capo mele, Capo Mimosa e Capo Berta, luoghi iconici per il ciclismo simboli della classicissima Milano-Sanremo. Questa è la prima immagine del nostro comune veicolata in un percorso comunicativo che culminerà nella videocartolina dedicata al comune che sarà vista in diretta dai telespettatori del Giro d’Italia collegati da tutto il mondo il prossimo 7 maggio”.

Il fotografo Giovanni Hänninen è docente di Fotografia per l’architettura al Politecnico di Milano. Da oltre 15 anni collabora come fotografo con diverse istituzioni culturali italiane e internazionali, fra cui il Teatro alla Scala, The Josef and Anni Albers Foundation e il Complesso Monumentale della Pilotta. Le sue immagini fanno parte di numerose collezioni pubbliche e private. I suoi progetti fotografici sono stati esposti da David Zwirner a New York, Dak’Art 2018 in Senegal, alla Triennale di Milano e alla XVII Biennale Architettura di Venezia.