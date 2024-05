"Duxento sotto le torri": tempo di randonnèe ad Albenga

La quarta edizione della randonnée ingauna "Duxénto sotto le torri" di domenica 5 maggio si è conclusa con grande successo.

Hanno partecipato all' evento ciclisti del nord Italia ed anche molti stranieri.

Il percorso cicloturistico di 125 km e quello dei 200 km per i randonneur più tenaci, ha suscitato interesse nei partecipanti.

Le quattro vallate attraversate del nostro entroterra hanno richiamato anche l’attenzione delle famiglie dei partecipanti e l’evento è diventato un ottima scusa per passare un weekend tra mare e collina.

La formula delle randonnée con partenza libera, molto economica, senza classifica ed a traffico aperto piace molto. Questa formula permette di non creare disagi alla circolazione e ai ciclisti di godersi la domenica pedalando in tutta tranquillità.

Appuntamento quindi al prossimo anno con nuove idee già in lavorazione.

Afferma Roberta Bruzzone dell’Albenga Bike: “Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale per il patrocinio ricevuto, i ragazzi della asd Albenga bike per la disponibilità nell’organizzazione, Roberto Rosa e Lorenzo, gli sponsor di quest' anno: Team Alpecin Italia, il vivaio di Porcella Ernesto di Pogli e la pasticceria Mambrin di Ceriale per aver omaggiato i ciclisti del servizio fotografico professionale di UMDC "un mondo di colori" di Rossano Fabio, scaricabile nella nostra pagina Facebook.

Sono molto soddisfatta, i complimenti ricevuti e la felicità all’arrivo dei partecipanti ripagano di tutta la fatica che c’è dietro all’organizzazione di un evento concepito unicamente per far conoscere le bellezze della nostra città e del nostro territorio, non per niente siamo la squadra che rappresenta Albenga e ne siamo orgogliosi, portiamo in divisa sul petto lo stemma del Comune di Albenga con grande fierezza”.