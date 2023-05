Pallanuoto, la RN Savona batte Quinto anche in trasferta: alla "Paganuzzi" finisce 7-4 per i ragazzi di Angelini

Missione compiuta per la BPER Rari Nantes Savona: i ragazzi di Alberto Angelini hanno infatti espugnato la piscina “Paganuzzi” di Genova battendo 7-4 l’Iren Genova Quinto chiudendo così i conti nella semifinale Play Off 5°/8° posto del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

Dopo il successo per 15-9 in Gara 1 venerdì scorso a Savona, la vittoria in casa dei genovesi vale l'accesso alla Finale per il 5°/6° posto con la Pallanuoto Trieste in quello che sarà un remake della recente semifinale di Len Euro Cup.

Sabato 20 maggio a Trieste la prima delle sfide in programma, mentre è fissata per mercoledì 24 maggio Gara 2 a Savona. L'eventuale bella è invece programmata per sabato 27 maggio nuovamente a Trieste.

In attesa di capire con certezza se anche la sesta classificata, oltre alla quinta, al termine della stagione disputerà la Len Euro Cup della prossima stagione, quel che è praticamente certo è che nel futuro prossimo la compagine biancorossa disputerà nuovamente una competizione continentale. Alla luce del passaggio del turno ottenuto oggi, infatti, almeno il pass per la Challenger Cup dovrebbe essere garantito.