Ancora una prova di qualità ma al contempo di grande equilibrio per il Pietra Ligure che, nonostante l'inferiorità numerica per pià di un'ora, ha avuto la forza di riprendere con il rigore di Gabriel Insolito l'Arenzano sul terreno del Gambino.

L'ennesima conferma per mister Cocco, per una squadra capace di abbinare talento e sacrificio davvero come poche,.