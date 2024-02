Nuoto artistico: le giovani portacolori del Doria Nuoto Loano ottengono un buon 19°posto al Campionati Juniores Invernali

Dal 26 al 28 gennaio presso la piscina comunale Camalich di Livorno si sono svolti i Campionati Nazionali Invernali Juniores/Assoluti Settore Propaganda di nuoto sincronizzato, a cui hanno partecipato numerose squadre del nord e centro Italia.

La squadra è entrata in acqua con concentrazione e grande determinazione e si è esibita in un bell'esercizio ottenendo un ottimo risultato, soprattutto per l'impressione artistica, con un punteggio complessivo di 62,167 che ha collocato le ragazze al 19^ posto, circa a metà classifica.